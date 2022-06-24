Politico: Зеленський може звільнити Баканова з посади голови СБУ

Politico, посилаючись на джерела, стверджує, що Володимир Зеленський має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій та втрат у Херсоні, повідомляє Українська правда.

Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, та західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico пише, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимось більш відповідним".

Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки голова СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами.