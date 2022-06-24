Генштаб: Росія втратила в Україні вже 34,5 тис. військових
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 24 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1507 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
- артилерійських систем – 759 (+3) од,
- РСЗВ - 241 (+1) од,
- засобів ППО - 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
- крилатих ракет - 137 (+0),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
- спеціальної техніки - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.
Дані уточнюються.