Генштаб: Росія втратила в Україні вже 34,5 тис. військових

Генштаб: Росія втратила в Україні вже 34,5 тис. військових

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 24 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34 530 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1507 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,
  • артилерійських систем – 759 (+3) од,
  • РСЗВ - 241 (+1) од,
  • засобів ППО - 99 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 183 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
  • крилатих ракет - 137 (+0),
  • кораблів /катерів - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
  • спеціальної техніки - 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Дані уточнюються.

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