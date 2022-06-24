Аналітики спрогнозували, коли РФ припинить наступ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські загарбники найближчими тижнями припинять наступи, що дозволить українським захисникам розпочати контрнаступ, повідомляє Українська правда.

Інститут зазначає, що протягом останніх кількох днів російські війська досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, і українські війська продовжують зазнавати помітних втрат, але українські сили здебільшого досягли своєї мети у битві, уповільнивши наступ російських сил.

Однак, як раніше оцінював ISW, втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не стане серйозним поворотним моментом у війні.

Аналітики припускають, що російські наступальні операції зупиняться найближчими тижнями, незалежно від того, чи захоплять російські сили район Сєвєродонецька-Лисичанська. І це дозволить українським силам розпочати контрнаступ.

Ключові висновки експертів ISW:

Білоруські сили проводять мобілізаційні навчання вздовж українського кордону, але навряд чи вступлять у війну в Україні через їхні слабкі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.

Російські війська, ймовірно, наблизилися до південних околиць Лисичанська і посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська. Ці досягнення навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу у подальших операціях в Україні та ще більше посилять російські шанси.

Загарбники продовжують спроби оточити українське угруповання у Гірському та Золотому та, ймовірно, намагаються взяти під контроль ці населені пункти.

Окупанти, ймовірно, перекрили наземні українські лінії зв'язку вздовж траси Т1302 та використовують нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.

Російські війська нагромадили техніку і продовжували нарощувати оборонний потенціал вздовж південного напрямку.

До аналізу війни в Україні Інститут додає карти ведення бойових дій.