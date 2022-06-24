У Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших колаборантів: він загинув на місці

Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в окупованому Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших колаборантів Дмитра Савлученка. Він загинув на місці, повідомляє Новое время.

Інформацію про смерть колаборанта підтвердили в окупаційній "адміністрації" міста та російських ЗМІ.

Савлученка було призначено росіянами на посаду "глави управління сім'ї, молоді та спорту ВЦА Херсонської області".

Раніше стався замах на голову окупаційної "адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турулєва. На його власні запевнення, спрацював фугасний заряд, коли він прямував на роботу. Турулєв залишився живим, отримавши осколкові поранення та контузію.