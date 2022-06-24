СБУ: заблоковано активи компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень

Служба безпеки України заявила про припинення діяльності організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

Про це повідомляє﻿ прес-служба СБУ.

"Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України" , - йдеться в повідомленні.

У Київській та Житомирській областях його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету.

Також, як повідомляє СБУ, зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України.

Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України, а також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим "міністром ДНР", додали в повідомленні.

Як повідомили УНН﻿ джерела у правоохоронних органах, йдеться про російського олігарха Ігоря Наумця.