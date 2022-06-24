Microsoft скорочуватиме бізнес у РФ

Microsoft скорочуватиме бізнес у РФ

Корпорація Microsoft має намір скорочувати свій бізнес у Росії, "поки від нього нічого не залишиться", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт в інтерв'ю The Washington Post.

"Що стосується Росії, то ми скорочуватимемо свій бізнес доти, доки врешті-решт не залишиться майже нічого або взагалі нічого", — сказав він.

Сміт також додав, що компанія хоче допомогти своїм співробітникам і думає над тим, як "забезпечити їм підтримку, якої вони потребують і на яку заслуговують, тому що не вони почали війну".

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