Microsoft скорочуватиме бізнес у РФ

Корпорація Microsoft має намір скорочувати свій бізнес у Росії, "поки від нього нічого не залишиться", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт в інтерв'ю The Washington Post.

"Що стосується Росії, то ми скорочуватимемо свій бізнес доти, доки врешті-решт не залишиться майже нічого або взагалі нічого" , — сказав він.