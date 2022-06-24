Microsoft скорочуватиме бізнес у РФ
Корпорація Microsoft має намір скорочувати свій бізнес у Росії, "поки від нього нічого не залишиться", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт в інтерв'ю The Washington Post.
"Що стосується Росії, то ми скорочуватимемо свій бізнес доти, доки врешті-решт не залишиться майже нічого або взагалі нічого", — сказав він.
Сміт також додав, що компанія хоче допомогти своїм співробітникам і думає над тим, як
"забезпечити їм підтримку, якої вони потребують і на яку заслуговують, тому що не вони почали війну".