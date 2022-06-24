Ще сотню німецьких САУ PzH 2000 можуть передати Україні

Посол Україні в Німеччині Андрій Мельник заявив, що німецька оборонна промисловість висловила пропозицію продати Збройним Силам України одразу 100 самохідних артилерійських установок типу Panzerhaubize 2000, повідомляє 24 Канал.

Можливий строк поставки цих САУ, а також можлива вартість купівлі одразу 100 одиниць PzH 2000 поки невідома. Адже для початку реалізації такої угоди своє "добро" має дати уряд Німеччини, зокрема канцлер Шольц.

Водночас, як говорить Мельник, Німеччина має можливість поставити Україні значно ширший перелік бронетехніки, навіть якщо ці поставки будуть пролонговані у часі.

Наприклад, українська дипломатія досі обстоює проєкт поставки для ЗСУ 100 бойових машин піхоти Marder та 88 танків Leopard 1A5. Але "уряд Німеччини і досі невиправдано блокує цей проект". Також Берлін і далі не погоджується продати Україні бодай частину зі свого арсеналу в 800 бронемашин Fuchs, 380 бойових машин піхоти Marder чи 325 танків Leopard 2.