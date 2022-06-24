НПУ: окупанти завдали 18 ударів по Донеччині

Упродовж минулої доби російські війська завдали 18 ударів по населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє﻿ Нацполіція.

Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч".

Під ворожі удари потрапили такі населені пункти: Красногорівка, Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, Бахмут, смт Південне, с. Орлівка, Залізне, Слов’янськ, с. Уманське, смт Райгородок, Костянтинівка, с.Максимільянівка.

Є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Крім того, руйнувань зазнали 25 цивільних об'єктів: 21 житловий будинок, школа, завод, адміністративні будівлі.

Наслідки обстрілів Донецької області (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст.438 КК України).