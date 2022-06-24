НПУ: окупанти завдали 18 ударів по Донеччині
Упродовж минулої доби російські війська завдали 18 ударів по населених пунктах Донецької області. Про це повідомляє Нацполіція.
Ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч".
Під ворожі удари потрапили такі населені пункти: Красногорівка, Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, Бахмут, смт Південне, с. Орлівка, Залізне, Слов’янськ, с. Уманське, смт Райгородок, Костянтинівка, с.Максимільянівка.
Є загиблі та постраждалі серед цивільного населення. Крім того, руйнувань зазнали 25 цивільних об'єктів: 21 житловий будинок, школа, завод, адміністративні будівлі.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст.438 КК України).