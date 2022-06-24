ДБР: Екснардепа викрили у фінансуванні "ДНР" та скуповуванні крадених артефактів

У Державному бюро розслідувань повыдомили, що колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку нульових очолював Раду міністрів АР Крим, викрили у фінансуванні терористичної організації "ДНР", повідомляє Новое время.

За даними слідства, Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності «Горлівської паперової фабрики» та такого собі «ТОВ Благодійний союз», які ведуть незаконну комерційну діяльність в ОРДЛО та фінансують підконтрольних РФ бойовиків.

Він також має тісні зв’язки з кремлівським ставлеником у Криму Сергієм Аксьоновим та його родиною.

При цьому, намагаючись приховати своє майно на окупованому півострові, колаборант переписав його на своїх сина, племінника та інших довірених осіб.

Крім того, екснардеп, який втік з Києва напередодні повномасштабного російського вторгнення, скуповував історичні артефакти, викрадені з кримських музеїв, які належать до епох від бронзового віку та пізнього середньовіччя до часів Другої світової війни.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

"Зокрема, під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчуги 12 століття, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. За попередніми даними, колекція коштує кілька мільйонів доларів" , — розповіли у ДБР.

Горбатову загрожує до 10 років ув’язнення.