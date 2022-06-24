Лавров: ЄС та НАТО хочуть напасти на РФ, як "європейська коаліція" Гітлера

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що країни Євросоюзу та НАТО готуються до війни з Росією. Лавров вважає малоймовірним, що "русофобська зарядженість Євросоюзу" зникне у довгостроковій перспективі, повідомляє Новое время.

"Знаєте, коли розпочиналася Друга світова війна, адже Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину, європейських країн для війни проти Радянського союзу. Зараз також, у тому числі, і Євросоюз, разом із НАТО, збирають таку вже сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком, війни з РФ", - стверджує глава російського МЗС.

Міністр додав, що російська влада "реально дивитиметься на поведінку Європейського союзу" і "стежитиме за реальними кроками", які зроблять Україна та Молдова після надання їм статусу кандидата на вступ до ЄС.