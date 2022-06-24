Мер Миколаєва закликав мешканців виїжджати з міста

Війська РФ регулярно обстрілюють Миколаївщину, зокрема, використовуючи заборонені касетні боєприпаси. Удари наносять із території окупованої Херсонщини, тому неможливо завчасно запустити сирену через невелику відстань між містами. Жителям рекомендують покинути Миколаїв.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю Радіо Свобода﻿.

"Ситуація загалом дуже погана. Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня – ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу "Смерч" чи "Ураган" , - розповів мер.

Також місто потрапляє під ракетні удари.

"Я не знаю маркування їхнє. Здається, це Х-55 чи Х-555. Це крилаті ракети, які літають тут по місту і руйнують нам інфраструктуру. Ними користувалися, коли стріляли у військові об’єкти. Також цими ракетами поцілили в облдержадміністрацію" , - додав Сєнкевич.

Через постійну небезпеку мер Миколаєва радить покинути місто.

"Я рекомендую всім покидати місто. Всім, хто хоче залишитись живим, бо невідомо, коли це все закінчиться. На сьогодні, за нашими підрахунками, з 480 тисяч жителів Миколаєва, які були до війни, в місті залишилось близько 230 тисяч" , - розповів він.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив﻿, що загрози наступу російських військ на місто немає, а евакуація проходить як і раніше.