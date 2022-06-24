Суд заборонив діяльність колишньої "Партії політики Путіна"

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії "Русь Єдина", яка раніше мала назву "Партія політики Путіна". Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook﻿.

"24 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/24270/21 про заборону Політичної партії "Русь Єдина". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії "Русь Єдина" , - йдеться в повідомленні.

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.