Міноборони: інформація по Сєвєродонецьку є закритою

Генеральний штаб не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, наразі там найгарячіша ділянка фронту, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Інформація щодо того, чи перебувають частини Збройних сил України в певному районі, включно з Сєвєродонецьком, є закритою. Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку подає Генштаб і Міноборони України

Хотів би закликати і журналістів, і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в межах інформації, яка є відкритою.

Не потрібно шкодити веденню оборонної операції… Вірте в Збройні сили України" , - розповів він. ﻿

Водночас на брифінгу Мотузяник підтвердив, що найгарячішими ділянками фронту залишаються населені пункти на південному та південно-східному напрямках Сєвєродонецька.

Противник значно збільшив кількість авіаційних нальотів. Внаслідок ударів по Лисичанську на навколишнім населеним пунктам зруйновано велику кількість будівель.

За словами речника МОУ, попри зростаючі втрати особового складу та техніки росіяни продовжують переважати Сили оборони на окремих напрямках у кілька разів, що дає їм змогу здобувати певних тактичних успіхів.