Нацполіція у Києві арештувала будівлю "Росатому" вартість 60 млн грн

На столичному Подолі співробітники Національної поліції арештували будівлю, яка належить російській корпорації "Росатом". Вартість нерухомості площею майже 1 тис. квадратних метрів складає 60 млн грн, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Нацполіції.

"Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива — акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом" держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі".

Арештоване майно планується передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

22 червня в Офісі генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передано майна російських підприємств, що фінансують війну проти України, на суму 65 млн грн.