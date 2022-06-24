Міненерго: Хорватія допоможе Україні диверсифікувати постачання пального

Міністерство енергетики України домовилось з хорватською стороною про співпрацю у питаннях диверсифікації постачань пального в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що таких домовленостей було досягнуто у ході робочого візиту заступника міністра енергетики України Миколи Колісника до Хорватії.

"Диверсифікація джерел та маршрутів постачання пального - є запорукою незалежності країни та гарантією отримання стратегічно важливого ресурсу альтернативного походження від різних виробників.

Ми маємо підтримку у цьому питанні з боку наших хорватських колег", - зазначивКолісник.

"У рамках візиту заступник міністра енергетики України провів зустрічі, зокрема з державним секретарем Міністерства економіки та сталого розвитку Хорватії Іво Мілатичем, головою правління компанії Jadranski naftovod (JANAF) Стєпаном Аданичем та головою правління компанії INA Сандором Фасімоном.