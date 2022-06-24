Мер: у Мелітополі окупанти змушують підприємців та пенсіонерів отримувати паспорти РФ

У захопленому Мелітополі окупанти змушують пенсіонерів та підприємців отримувати російські паспорти, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров на брифінгу.

"Сьогодні одним із найактуальніших питань є паспортизація, оформлення підприємницької діяльності. Рашисти завдяки своїй пропаганді, а це окремий напрямок їхньої зброї, намагаються змусити насамперед наших пенсіонерів, підприємців оформляти паспорти Росії. Як аргумент вони наводять те, що пенсіонери не отримуватимуть пенсії, якщо не оформлять рашистські паспорти, а підприємці не зможуть вести свою діяльність, якщо не оформлять російські паспорти та не зареєструються у псевдоподатковій "інспекції"" , - розповів він.

Федоров підкреслив, що у разі реєстрацію підприємців у «незрозумілих структурах чи банківських установах РФ» можна трактувати як порушення закону про колаборацію, тому вирішення цього питання має виноситися на державний рівень.

Він також додав, що Україна виконує всі свої зобов'язання щодо нарахування пенсій та зарплат працівникам бюджетної сфери.

24 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощену видачу російських паспортів жителям Запорізької та Херсонської областей України.

У МЗС України назвали такий указ юридично нікчемним і таким, що не матиме правових наслідків.

11 червня у захоплених РФ частинах Херсонської та Запорізької областей місцевому населенню почали видавати російські паспорти. В окупованому Херсоні 11 червня було видано лише близько 25 російських паспортів.