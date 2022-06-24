The Guardian: РФ мінує підходи до портів Одеси та Очакова, а також гирло Дніпра

Російські загарбники намагаються завадити українському судноплавству, мінімуючи його маршрути, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на власні джерела.

За даними розвідки США, ВМС РФ отримали наказ заблокувати можливість проходу через гирло Дніпра, а також підходи до портів Одеси та Очакова.

Таким чином, окупанти намагаються позбавити Україну можливості експорту свого зерна.

При цьому офіційно кремлівський режим морську блокаду шляхом мінування заперечує.

За даними ООН, через розв’язану Росією війну в Україні застрягли 25 млн тонн зерна, що створює загрозу голоду в Африці, Азії та деяких країнах Європи.

У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що як мінімум 500 тисяч тонн, що знаходилися на захоплених РФ територіях, були нею вкрадені.

Крім того, окупанти регулярно завдають ударів по українським зерносховищам.

Шантажуючи світ глобальною продовольчою кризою, російський диктатор Володимир Путін намагається домогтися зняття санкцій, запроваджених проти його режиму країнами Заходу.

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