Радник мера: окупанти почали частково випускати людей із Маріуполя

Окупанти почали частково випускати людей із тимчасово захопленого Маріуполя у бік Запоріжжя, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрюшенко.

"Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд у бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні автомобілі. Ще дуже обмежено, але почали" , - пише він у Telegram.

Андрюшенко припустив, що таким чином окупанти намагаються прикрити свої маневри. При цьому він закликав місцевих жителів не прогаяти можливості та евакуюватися.

Також, за його даними, окупанти в місті запровадили комендантську годину: для дітей віком до 16 років — з 21:00 до 05:00, для решти — з 23:00.

"Порушення обертається арештом з перспективою або трудової повинності на розборі сміття, або фільтраційним табором" , - додав він.

Маріуполь заблоковано російськими окупантами понад три місяці. Дії військових РФ призвели до масштабної гуманітарної катастрофи. Окупанти розбомбили житлові квартали міста та цивільну інфраструктуру та блокують гуманітарну допомогу, там загинули щонайменше 25 тисяч мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що через проблеми з водопостачанням місту загрожує інфекційна катастрофа, до кінця року можуть померти ще понад 10 тисяч людей.

6 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. У ВООЗ розпочали підготовку до можливого спалаху холери у місті.

У Маріуполі також спостерігається нестача інсуліну, він має низьку якість. Також окупанти почали завозити до міста лікарів із відсталих регіонів Росії.