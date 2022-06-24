Моравецький: ЄС надасть Україні 9 млрд євро фінансової допомоги
Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в Twitter.
За його словами кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери.
"Україна знаходиться в стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно США оголосили про виділення Україні додаткового пакета військової допомоги на 450 млн доларів.