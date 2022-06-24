В Єврокомісії назвали кількість країн ЄС, які були відключені від газу Росії

12 країни-членів Євросоюзу зіткнулися з перебоями щодо поставок російського газу. В Єврокомісії закликають "сподіватися на краще і готуватися до гіршого", повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як відзначила президент Єврокомісії, перебої спостерігаються не лише за останній тиждень, або ж навіть місяць, а й за весь минулий рік.

"Коли ви дивитеся на заповнення чи, краще сказати, незаповнення сховищ "Газпромом". Тому що минулого року було досягнуто 10-річного мінімуму із незаповнення газових сховищ. І, звичайно, треба говорити, що на сьогодні 12 країн-членів ЄС або повністю відрізані від російського газу, або частково" , - заявила глава Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Європарламент підтримав запровадження нових норм щодо заповнення газосховища ЄС до листопада.