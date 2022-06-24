Міністр: у Бучі відкрили модульне містечко для тих, чиє житло зруйнували росіяни

На Київщині відкрили вже друге тимчасове модульне містечко, воно розташоване у Бучі і може розмістити 704 людини, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця в місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них будуть також жити і вчителі, чиє житло зруйновано як в Бучі, так і в навколишніх населених пунктах, і які працюють в місцевій школі" , – розповів міністр Олексій Чернишов.

Це розміщення, наголосив він, є тимчасовим, і влада різних щаблів вже працює над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкоджених домівок.

За словами міністра, загалом в Бучі у модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 людини.

"У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати. Цей варіант, який ми почали реалізовувати разом із урядом Польщі, уже довів свою зручність та оптимальну комфортність" , — додав Чернишов.

За даними Мінрегіону, на 21 червня внутрішньо переміщеними особами зареєстровано 4 775 мешканців Бучі, з яких 1055 дітей (до 18 років), 1188 пенсіонерів, 162 особи з інвалідністю.

У Бучі, що понад місяць перебувала в окупації російськими військами, внаслідок бойових дій пошкоджено чи зруйновано 1735 об’єктів житлового фонду.

Нагадуємо:

У Бородянці 1 червня відкрили перше модульне містечко, яке забезпечить внутрішньо переселених українців тимчасовим житлом. Наступні містечка заплановано встановити у Макарові, Іванкові та Гостомелі Київської області, а також у передмісті Чернігова.