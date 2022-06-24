ОВА: у Дніпрі та Кам'янському скорочується дія комендантської години

З 25 червня скорочується дія комендантської години в Дніпрі та Кам'янському (Дніпропетровська область), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його словами, раніше комендантська година діяла з 23:00 до 05:00, але вже з завтрашнього дня - з 00:00 до 05:00

"У всіх інших (містах, - ред.) - без змін. Комендантська година як і раніше діє з 23:00 до 05:00. В цей час перебувати на вулиці заборонено" , - додав Резніченко.

Нагадаємо, раніше командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявив, що у столиці не скасовуватимуть комендантську годину в інтересах Збройних сил та безпеки людей.