Лавров визнав, що без Росії Лукашенко не втримався б при владі у 2020 році

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров визнав, що Росія відіграла головну роль у втриманні самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка при владі у 2020 році на тлі масових антиурядових протестів, повідомляє Європейська правда.

Таку заяву Лавров зробив в інтерв’ю білоруському державному телеканалу "Беларусь 1", яке цитує Zerkalo.io.

Ведучий спитав главу російського МЗС, як він оцінює тезу, що "у 2020 році Білорусь встояла завдяки двом чинникам: особистості Лукашенка і підтримці Росії".

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"Поділяю. Уже сказав, що Росія негайно надала політичну та моральну підтримку. була готова надати будь-яку іншу підтримку для недопущення державного перевороту" , – відповів російський міністр.

Крім того, Лавров повторив тези російської пропаганди про те, що протести 2020 року в Білорусі були "інспіровані Заходом" та є "частиною кампанії, в якій проявляється агонія однополярного світу"

"Той епізод неприємний чітко показав, що ми (Росія) – справжні союзники (Білорусі). Російське керівництво, офіційні особи не мали жодних сумнівів у тому, що ми повинні допомогти нашому братерському білоруському союзницькому народу і державі" , – додав він.

Владімір Путін був одним із перших глав держав, які визнали результати президентських виборів у 2020 році в Білорусі. Наприкінці серпня того року він заявив, що на прохання Аляксандра Лукашенка сформував резерв із силовиків для допомоги білоруській владі.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що Європейський Союз разом із НАТО збирають коаліцію для боротьби проти Росії.