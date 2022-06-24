Мінкульт: в Україні створять "білий список" російських артистів

В Україні створять «білий список» артистів країни-агресора Росії, музику яких можна буде використовувати в громадських місцях та медіапросторі, повідомляє Новое время.

Про це розповів заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко під час брифінгу в п'ятницю, 24 червня.

За словами Шевченка, до «білого списку» можуть увійти виконавці, які підтримали Україну та засудили російську агресію.

"... Будемо дивитися, як працюватиме "білий список", оскільки для певних російських виконавців є можливість зберегтися в українському просторі, якщо вони потраплять до "білого списку". Якщо вони підтримували Україну, засуджували агресію. Думаю, в процесі виконання цієї процедури якісь питання можуть виникати, але ми будемо оперативно їх опрацьовувати" , — сказав заступник міністра.

Верховна Рада 19 червня заборонила російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Законопроєкт, зокрема, передбачає створення переліку російських виконавців, які засуджують агресію проти України, та визначення механізму його формування.

Заборона стосується публічного відтворення музики співаків і співачок, які є або були в будь-який період після 1991 року громадянином або громадянкою держави, визнаної Радою державою-агресором, та/або виробленої фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрованою в державі, яка в будь-який час визнана державою-агресором.

Також народні депутати підтримали заборону ввезення та поширення книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України і Білорусі.