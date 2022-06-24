Українські десантники знищили ворожу колону з боєприпасами та пальним

Артилеристи Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили колону російських загарбників з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, повідомляє Укрінформ.

Про це командування ДШУ ЗСУ повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши відповідний відеозапис.

Зазначається, що на опублікованому відео зафіксовано, як бійці артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України знищили ворожу колону автомобілів марки Камаз, "під зав'язку запаковану" боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

"Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно завдала вогняної поразки та спалила вщент тилову техніку російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 22 червня десантно-штурмові та артилерійські підрозділи Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, яка виконує бойові завдання на східному напрямку, збили ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", а також машини десанту російських військ.