На Харківщині "швидка" потрапила під обстріл, поранений фельдшер
На Харківщині автомобіль "швидкої допомоги" потрапив під обстріл, поранений фельдшер, проте після поранення він поїхав надавати допомогу хворому, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
24 червня бригада екстреної медичної допомоги 1104 року на чолі з фельдшером Даніелем Дзюбою вирушила за викликом до 63-річного мешканця Зміївського району. На шляху до пацієнта спеціалізований автомобіль "швидкої" потрапив під обстріл.
"Фельдшер отримав поранення нижніх кінцівок, але все ж таки доїхав до хворого і надав необхідну допомогу. Тільки після цього фельдшер оглянув власне поранення, самостійно надав собі допомогу та вирушив до лікувального закладу. Зараз стан працівника центру – задовільний".