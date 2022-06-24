Уряд ухвалив рішення про початок навчального року 1 вересня

Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про початок навчального року під час дії військового стану в Україні", згідно з якою навчальний рік 2022/2023 у закладах загальної середньої освіти розпочнеться 1 вересня, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні, 24 червня 2022 року, під час засідання уряду було ухвалено постанову КМУ "Про початок навчального року під час дії військового стану в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, згідно з документом, навчання у закладах загальної середньої освіти розпочнеться у День знань – 1 вересня. Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року.

Повідомляється, що постанова набирає чинності та застосовується виключно під час правового режиму військового стану одночасно з набранням чинності законодавчими змінами до Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах військового стану.

В уряді зазначають, що організація освітнього процесу залежить від ситуації у сфері безпеки у кожному населеному пункті. В умовах війни обласні військові адміністрації та засновники навчальних закладів повинні ухвалювати рішення, необхідні для збереження життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу.

Безпекою шкіл займатимуться спеціальні комісії.

Як повідомлялося, раніше Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що в Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня, проте на прифронтових територіях та тимчасово окупованих навчання проходитиме в онлайн-форматі.