Міненергетики: РФ та Білорусь позбавили статусу спостерігачів в Енергетичній Хартії

Україна домоглася того, що договірні сторони Енергетичної Хартії позбавили РФ і Білорусь статусу спостерігачів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Відповідні рішення було ухвалено на спеціальній сесії Конференції Енергетичної Хартії 24 червня у Брюсселі.

Зазначається, що сторони також призупинили тимчасове застосування Договору до Енергетичної Хартії щодо Білорусі.

"Ці питання було включено до порядку денного сесії за наполяганням української сторони, представленої на засіданні Міністерством енергетики України" , – додали в українському відомстві.

Договір про Енергетичну хартію є багатосторонньою угодою, підписаною близько 60 країнами та Євросоюзом. Вона закріплює основні принципи співпраці, зокрема у сфері захисту іноземних інвестицій, встановлює транзитні правила до енергосистем та механізми вирішення суперечок між договірними сторонами, інвесторами та приймаючими державами.

Хоча РФ і Білорусь підписали договір, вони так і не ратифікували його, Білорусь застосувала угоду тимчасово.