Десантник ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 із ПЗРК Голка
Миколаївський десантник збив російський штурмовик Су-25 (Грач) із ПЗРК Ігла, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в п’ятницю, 24 червня, у Facebook.
У Командуванні розповіли, що військовослужбовець підрозділу ППО 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва успішно збив літак на одному з напрямків.
"...Зенітник прийшов до армії добровольцем за мобілізацією та отримав відповідну підготовку за своєю спеціальністю, про що свідчить збитий Грач", - сказано в повідомленні.
За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 216 літаків.