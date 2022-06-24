Десантник ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 із ПЗРК Голка

Миколаївський десантник збив російський штурмовик Су-25 (Грач) із ПЗРК Ігла﻿﻿, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в п’ятницю, 24 червня, у Facebook.

У Командуванні розповіли, що військовослужбовець підрозділу ППО 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва успішно збив літак на одному з напрямків.

"...Зенітник прийшов до армії добровольцем за мобілізацією та отримав відповідну підготовку за своєю спеціальністю, про що свідчить збитий Грач" , - сказано в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 червня, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 216 літаків.