У Кабміні озвучили приблизний термін вступу України до ЄС

Очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу – 2029 рік, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк у ефірі телемарафону.

"Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яку потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами", – сказала вона.

При цьому Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

За словами гендиректора, набуття Україною статусу кандидата у члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

"Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати до членів ЄС, гроші надаються на пільгових умовах практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах", – наголосила Форсюк.

Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу у четвер ухвалили рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.