WP: Росія вісім років заважала постачання боєприпасів в Україну

В України вже закінчуються снаряди для артилерії радянського зразка, зокрема через таємну російську кампанію зі зриву їх поставок, що триває вже вісім років, повідомляє Новое время.

Про це пише The Washington Post.

В рамках цієї кампанії відбулися вибухи на ключових складах боєприпасів у Східній Європі, які чиновники пов'язують із Москвою.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, на полі бою російські війська випускають понад 60 тисяч снарядів на день, у 10 разів більше, ніж українські.

Більшість українських артилерійських знарядь саме радянського зразка, і для них потрібні ті самі таки снаряди калібру 122 мм і 152 мм, які використовує і Росія.

"Навіть якщо всі дадуть нам ці боєприпаси, їх все одно буде недостатньо" , - сказала Маляр, додавши, що Україна використовує більше 152-мм снарядів, ніж виробляється у світі за один день.

Гаубиці, що використовуються НАТО та США, стріляють 105-мм та 155-мм снарядами. Західні країни поставили Україні велику кількість цих снарядів, але лише обмежену кількість систем для їх відстрілу. Незважаючи на обіцянки США та Європи направити більше артилерії, Україні, як і раніше, не вистачає засобів, щоб повністю замінити своє старе обладнання радянських часів озброєнням стандарту НАТО.

Громадянин США, який допомагає з постачанням зброї в Україну, сказав на умовах анонімності, що нещодавно звернувся до однієї зі східноєвропейських країн, щоб домовитися про закупівлю артилерійських снарядів. За його словами, чиновники у цій країні заявили, що не можуть укласти угоду, оскільки росіяни вже попередили, що «вб'ють їх, якщо вони продадуть щось українцям».

Деякі країни Африки та Близького Сходу, які протягом багатьох років отримували зброю та боєприпаси з Росії, також мають запаси цих снарядів. Декілька колишніх країн Варшавського договору мають потужності для виробництва снарядів, але не в тих масштабах і не з тією швидкістю, яка потрібна Україні на полі бою.

Торговець зброєю сказав, що йому довелося зробити так, щоб деякі поставки зброї виглядали так, ніби вони проходили через не пов'язану з ним країну, щоб приховати походження покупки. В інших випадках Україна думала, що угоду укладено, але потім покупець, який працював від імені Росії, з'являвся в останню хвилину та агресивно перебивав ціну.

За словами чиновників, США та Велика Британія також намагалися допомогти Україні отримати техніку радянських часів, щоб забезпечити більшу безпеку невеликим країнам, які побоювалися відплати з боку Росії, якщо вони поставлять зброю Україні безпосередньо.

Маляр сказала, що "росіяни дуже старанно працюють над тим, щоб ми не могли підписати контракти на це - а потім, якщо ми підпишемо контракт, щоб ми не доставили сюди снаряди".

"Були деякі побоювання, і були постійні розмови про те, що нам потрібно самим виготовляти боєприпаси" , - сказав Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України.

"Але навіть якби український уряд розпочав виробництво, підприємство було б знищене росіянами першого ж дня" , — додав він.

За даними чеської влади, у 2014 році, після того, як Росія вперше вторглася в Україну і розпалила сепаратистську війну на сході країни, члени елітного підрозділу російської військової розвідки 29155 організували диверсію на складах боєприпасів у Чехії.

Наступного року, за даними британської слідчої організації Bellingcat, члени того ж підрозділу використали нервово-паралітичну речовину, щоб отруїти болгарського виробника зброї, який розповів New York Times, що зберігав боєприпаси на чеських об'єктах та продавав зброю в Україну.

Російські диверсанти також підозрюються в організації чотирьох вибухів на складах зброї в Болгарії з 2011 по 2020 рік, за словами болгарської прокуратури, яка заявила, що Москва прагнула зірвати поставки в Україну та Грузію.

"Російське агентство військової розвідки ГРУ, схоже, провело кампанію по всій Європі, намагаючись припинити постачання боєприпасів в Україну. Імовірно, вони робили це з умислом" , - сказав Майкл Кофман, військовий аналітик, який спеціалізується на Росії, із центру з Військово-морського аналізу (CNA) у Вірджинії.

Українські чиновники підозрюють, що в останні роки російські та сепаратистські диверсанти розширили свої дії на території України, що спричинило серію вибухів на складах боєприпасів.

Вибухи у 2017 році на двох великих українських складах, на яких разом зберігалася 221 метрична тонна боєприпасів, завдали величезної шкоди українським силам, позбавивши їх життєво важливих запасів, які важко та дорого замінити.

Тодішній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що два вибухи у березні та вересні 2017 року знищили «величезну кількість боєприпасів» і завдали найбільшого удару по обороноздатності України від початку конфлікту з Росією.

Вибух наступного року на складі на Чернігівщині, де зберігалося ще 88 тисяч метричних тонн боєприпасів, став ще однією невдачею для українського арсеналу.

"Звичайні війни з часом зводяться до того, хто має обладнання, боєприпаси, людську силу" , — сказав Кофман.

Сполучені Штати передали Україні 126 гаубиць і надали їй 260 тисяч відповідних 155-мм артилерійських снарядів від початку президентського терміну Байдена, що еквівалентно кількості боєприпасів, які Росія, за словами українських чиновників, витрачає протягом приблизно п'ять днів.

"Нам усім нагадали про величезну кількість боєприпасів, які будуть витрачені у великих, високоінтенсивних боях" , - сказав Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі.

Ходжес висловив оптимізм щодо того, що в Україну починають надходити нові американські та європейські артилерійські системи разом із боєприпасами, необхідними для їх експлуатації, і вони мають вплинути на поле бою в найближчі три-чотири тижні.

"Ми там, де ми є, але я, як і раніше, оптимістичний щодо того, що найближчими тижнями ситуація зміниться" , — сказав Ходжес.

Ходжес поскаржився на те, що українцям не дали більше зброї стандарту НАТО в роки, що передували війні. За його словами, це вважалося величезним кроком у 2015 році, коли адміністрація Обами надала українським військовим протиартилерійські радари AN/TPQ-36, зазначивши, що навіть тоді в ці системи було вбудоване обмеження.

Він пояснив обмеження на постачання страхом «якимось чином спровокувати росіян».

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