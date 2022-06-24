У ГУР відреагували на погрози Росії атакувати посольство США у Києві
Погрози Росії атакувати посольство США у Києві знову роблять актуальним питання закриття неба над усією територією України, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.
У ГУР нагадали, що 23 червня депутат Держдуми РФ Юрій Швиткін закликав ударити по посольству США у Києві.
"Обґрунтуванням для такого кроку, з погляду російського депутата, можуть стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема реактивні системи залпового вогню Himars", — додали в пресцентрі.
У ГУР наголосили, що ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну.
"Отже, вона вкотре актуалізує питання необхідності закриття неба над Києвом і всією Україною", — додали у відомстві.