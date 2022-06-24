У ГУР відреагували на погрози Росії атакувати посольство США у Києві

Погрози Росії атакувати посольство США у Києві знову роблять актуальним питання закриття неба над усією територією України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.

У ГУР нагадали, що 23 червня депутат Держдуми РФ Юрій Швиткін закликав ударити по посольству США у Києві.

"Обґрунтуванням для такого кроку, з погляду російського депутата, можуть стати постачання Україні новітньої західної зброї. Зокрема реактивні системи залпового вогню Himars" , — додали в пресцентрі.

У ГУР наголосили, що ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну.