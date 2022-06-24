Мінагро працює над тим, аби створити на кордоні комплекси з перевалки зерна

Міністерство агрополітики для розширення наземних експортних потужностей запропонує бізнесу умови для будівництва комплексів з перевалки зерна, повідомляє Економічна правда.

Про це міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів в інтерв’ю AgroPolit.com.

"На західному кордоні я бачу наразі три речі. Перше — компанії власники діючих елеваторів і далі розвивають їх з прицілом на збільшення обсягів перевантаження. Туди інвестують мільйони доларів" , — зазначив Сольський.

Друге — поруч із кордоном активно беруть у користування чинну інфраструктуру, купують перевантажувачі, транспорт, склади для зберігання і займаються перевантаженням зерна.

Крім того, на західному кордоні потрібно встановити комплекси, які спрощують логістичні рішення з перевантаження зерна. Таких потужностей додатково потрібно найближчим часом щонайменше 6—8 млн тонн.

Згідно оцінок Мінагро, дефіцит елеваторних потужностей для зберігання старого і нового врожаю може коливатися в межах 10—15 млн тонн.

Протягом 1—2 місяців бізнесу запропонують комплекси з перевалки зерна та ділянки під їх будівництво за вигідними умовами з фінансування поблизу кордону, зазначив міністр.