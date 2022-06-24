Кулеба: Москву бісить той факт, що Україна буде членом Євросоюзу

Кремль бісить той факт, що Україна набула статусу кандидата в члени Євросоюзу, переконаний глава українського МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Новое время.

"Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу" , - сказав він в ефірі телемарафону, відповідаючи на питання про «слабку» реакцію РФ на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Він нагадав, що російська пропаганда 30 років поширювала наратив про те, що Україна Європі не потрібна і Київ має «розвернуться у бік Росії».

"Їм не байдуже. Вони із задоволенням хотіли б зупинити цей процес, але цієї можливості не мають" , - сказав він.

У четвер, 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про надання Україні статусу кандидат наближає її перемогу у війні, розв'язаної Росією.

Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС 28 лютого.