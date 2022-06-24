Донецька ОВА: внаслідок російських обстрілів загинули 5 мирних жителів, 4 поранені

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів у п'ятницю загинули 5 мирних жителів, ще 4 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у Telegram.

"За 24 червня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області: 2 у Райгородці, 2 у Старому Каравані та 1 у Костянтинівці.

Ще 4 особи сьогодні отримали поранення".

Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.