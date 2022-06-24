Рєзніков пояснив, у чому була важливість "вишок Бойка" для Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що росіяни використовували бурові платформи в Чорному морі («вишки Бойка») для захисту своїх кораблів від українського ракетного комплексу Нептун, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю телеканалу ICTV у п'ятницю, 24 червня, Резніков зазначив, що за допомогою вкрадених у 2014 році вишок Росія не лише крала в України газ, а й розміщувала там свої станції радіоелектронної боротьби.

"... Росіяни використовували їх як захист своїх кораблів, ховаючись за ними, щоб наш чарівний Нептун не міг їх дістати своїми системами наведення. Ось так сталося, що хтось невдало курив на тих вишках і тепер вони не використовуються для тієї мети, яку задумали росіяни" , - додав міністр.

У відповідь на прохання підтвердити удар по платформах глава Міноборони сказав:

«Всі бачать – космос [супутникові знімки] – зайшли та подивилися, вони палають. Вражені, що ж підтверджувати».

Раніше представник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що російські окупанти використовували «вишки Бойка» як військові бази для блокування Одеського порту і контролю над частиною Чорного моря.

Вранці 20 червня ЗСУ завдали удару по бурових платформах у Чорному морі, які були захоплені Росією після окупації Криму 2014 року, повідомили народний депутат України Олексій Гончаренко і так званий «глава» Криму, маріонетка Кремля Сергій Аксьонов. Українське військове командування офіційно не підтверджувало цю інформацію.

Російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на так званого «сенатора» Криму 21 червня повідомило, що пожежу на «вишках Бойка» досі не можуть загасити, вона підійшла до свердловини.

У 2011−2012 роках Чорноморнафтогаз купив дві бурові установки п’ятого покоління (Петро Годованець і Незалежність, вироблені в Сінгапурі компанією Keppel), сплативши суму, що вдвічі перевищувала їхню реальну вартість. Угодою займався тодішній голова Міненерго Юрій Бойко (тому їх також називають «вишками Бойка») та його менеджери в Нафтогазі України Євген Бакулін і Сергій Кацуба. Після окупації Криму Росія захопила ці вишки.