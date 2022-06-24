Спікер парламенту Молдови: конфлікт у Придністров'ї не завадить вступу до ЄС

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу вважає, що придністровський конфлікт не завадить Молдові надалі вступити до ЄС, а заяви придністровської влади про небажання вступати до ЄС — "нісенітниця, сказана за вказівкою Росії", повідомляє Європейська правда.

Про це Гросу заявив в етері Moldova 1, пише NewsMaker.

"Деякі їхні (Придністров’я) заяви мають войовничий характер, але це не їхня думка. Вони передають те, що їм кажуть у Росії. Якась нісенітниця, яку вони час від часу несуть, щоб показати свої м'язи" , – вважає спікер.

На його думку, придністровський конфлікт не стане перешкодою для вступу Молдови до ЄС. Адже є приклад країн, які набули статусу кандидата і навіть стали членами ЄС, незважаючи на наявність схожої ситуації.

"Ми маємо унікальний випадок. Хоча на території Молдови є сепаратистський регіон, нам вдається не допускати там ескалації ситуації, розморожування конфлікту" , – вважає Гросу.

На думку спікера парламенту Молдови, жителі Придністров’я з початком повномасштабної війни в Україні "зрозуміли, де вони почуватимуться у більшій безпеці – а саме на правому березі Дністра, Румунії, ЄС".

"Навіть так зване керівництво придністровського регіону переконалося, наскільки важливо співпрацювати із ЄС. Можливо, вони ще далекі від європейських цінностей, але в економічному плані чудово розуміють, які економічні переваги дає ЄС. Вони навіть переживають, що якщо, не дай Боже, конфлікт загостриться, вони багато втратять" , – додав Гросу.

Він також раніше заявив про наміри Молдови приєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ.

Нагадаємо, 23 червня лідери ЄС на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.