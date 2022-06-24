Зеленський: нас не лякають сім вимог ЄС, бо ми виконали сотні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 24 червня, наголосив, що Україна здобула статус кандидата на членство в Євросоюзі, повідомляє Новое время.

«Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягнули передостанньої точки, не озирнулися навкруги, навіть не перевели подих і говоримо про подальший шлях до вершини — як важко буде подолати останні 1848 метрів. Ми відразу забули і знецінили свій успіх. А може, спершу згадаємо, що ми подолали 7000 метрів?..» — сказав глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна багато зробила для того, щоб здобути статус кандидата в ЄС, і цього не можна забувати.

"Усі ми кажемо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили? Сьогодні ми акцентуємо увагу на семи вимогах ЄС. Так, це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупинимось — візьмемо свій Еверест" , — заявив президент.

Лідери ЄС на саміті 23 червня підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні та Молдові.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це історичний момент у відносинах України і ЄС. Президентка Молдови Майя Санду також назвала рішення історичним і наголосила, що це «недвозначний та сильний сигнал підтримки наших громадян та європейського майбутнього Молдови».