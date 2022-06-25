В Осло сталася стрілянина в нічному клубі: двоє загиблих

Жертвами стрілянини в нічному клубі столиці Норвегії Осло стали дві людини, ще 14 отримали поранення, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Інцидент стався в London pub, популярному гей-барі в центрі міста.

Журналіст Олав Реннеберг став свідком події. За його словами, "прийшов чоловік з сумкою, взяв пістолет і почав стріляти".

Вісім людей у лікарні, деякі з них важко поранені. Ще шість отримали легкі поранення і отримують допомогу у відділенні невідкладної допомоги.

Підозрюваний був затриманий незабаром біля місця події, мотив його поки неясний. Поліція припускає, що за інцидентом може стояти кілька людей.