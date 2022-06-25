США затвердили нового командувача силами НАТО в Європі

Видання Politico повідомляє, що генерал армії Крістофер Каволі був затверджений Сенатом на посаді, повідомляє Голос Америки.

Каволі, який командує силами Армії США на європейському континенті, змінить генерала ВПС США Тода Уолтерса на посаді глави європейського командування США, а також головнокомандувача силами НАТО. Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня. Він бере кермо влади в свої руки в момент, коли російські сили поступово зміцнюються на сході України - на Донбасі.

Українські лідери все частіше закликають адміністрацію Байдена надати Україні артилерію з більшою дальністю поразки та новітню зброю, таку, як бойові безпілотники.

Каволі також вступає на посаду, коли НАТО розглядає питання про надання членства Швеції та Фінляндії - скандинавським країнам, які десятиліттями зберігали офіційний нейтралітет. Усі 30 країн-членів НАТО повинні проголосувати про прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Однак Туреччина висунула заперечення, які можуть стати на заваді розширенню блоку.

У травні, свідчивши на слуханнях щодо свого затвердження на посаду в сенатському комітеті збройних сил, Каволі підтримав розширення НАТО і високо оцінив військовий потенціал обох країн. Про це повідомляє і видання The Hill, наводячи слова нового командувача: "Кожна збройна сила цих країн принесе до Альянсу чимало можливостей з самого першого дня" .

Наступного тижня НАТО проведе довгоочікуваний саміт у Мадриді, на якому лідери, як очікується, ухвалять нову стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні. Путінське вторгнення до України призвело до консолідації позиції країн НАТО.

Каволі підтвердив, що він підтримує членів Альянсу, які збільшують свої витрати на оборону понад поточний рівень у два відсотки від валового внутрішнього продукту, встановленого Уельським зобов'язанням 2014 року.

"Я прихильник того, щоб витрачати більше двох відсотків, або принаймні два відсотки" , - заявив Каволі сенаторам.

Чотиризірковий генерал, як повідомляє видання Politico, вільно розмовляє російською мовою і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Його підвищення було схвалено сенатським комітетом збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших воєначальників на командних постах у Європі.