Спека повертається в Україну: де сьогодні очікується до +31

Спека повертається в Україну: де сьогодні очікується до +31
Фото: Курс України

В Україну сьогодні, 25 червня повернеться спекотна погода. На заході температура повітря прогріється місцями до +31, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Погода в Україні

    За даними синоптиків, у західних, північних і Вінницькій областях опадів не прогнозується. Тим часом на півдні та сході країни, а також у деяких центральних областях очікуються короткочасні помірні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +13 +16, вдень +23 +27 градусів;
    • на заході вночі +12 +15 градусів, а вдень +26 +31;
    • у східних областях вночі +13 +15, вдень +23 +27 градусів;
    • на півдні країни вночі +12 +17 градусів, а вдень +23 +28;
    • у центральних областях вночі +12 +16, вдень +22 +26 градусів.
    Спека повертається в Україну: де сьогодні очікується до +31

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східних напрямків, швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень піднімуться до +24 +26.

    Спека повертається в Україну: де сьогодні очікується до +31

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