Спека повертається в Україну: де сьогодні очікується до +31

В Україну сьогодні, 25 червня повернеться спекотна погода. На заході температура повітря прогріється місцями до +31, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Погода в Україні

За даними синоптиків, у західних, північних і Вінницькій областях опадів не прогнозується. Тим часом на півдні та сході країни, а також у деяких центральних областях очікуються короткочасні помірні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +13 +16, вдень +23 +27 градусів;

на заході вночі +12 +15 градусів, а вдень +26 +31;

у східних областях вночі +13 +15, вдень +23 +27 градусів;

на півдні країни вночі +12 +17 градусів, а вдень +23 +28;

у центральних областях вночі +12 +16, вдень +22 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східних напрямків, швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +14 +16, а вдень піднімуться до +24 +26.