Зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ ворога на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ у напрямку Володимирівка – Покровське, росіяни відійшли, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 25 червня.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на кілометр.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація щодо діяльності ЗС Білорусі суттєвих змін не зазнала. Є загроза застосування ракетного озброєння з території цієї країни.

На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох БТГ зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії наші позиції у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.

На Харківському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах Харкова та В’ялівського водосховища.

Дії ворожої штурмової групи в районі Уди наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Ворог обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке - Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони Лисичанська, Спірного та Вовчоярівки. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.

Для витіснення наших підрозділів ворог вів штурм в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

Окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районі Старосілля.

В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".