Як отримати благодійну допомогу: інструкція Мінсоцполітики
На платформі єДопомога можна залишити заявку на отримання допомоги. Платформа об'єднує тих, хто потребує допомоги, та волонтерів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.
Якщо вам необхідна допомога продуктами харчування, засобами гігієни, ліками тощо, вам потрібно:
- Пройти реєстрацію на платформі та залишити заявку на допомогу (вона може одночасно містити декілька замовлень на ліки, продукти, одяг тощо).
- Коли благодійник обере вашу заявку або замовлення, ви отримаєте електронний код на придбання товарів (у випадку Допомоги онлайн) або вам зателефонують з контакт-центру для уточнення відомостей щодо актуальності та передадуть ваші контакти благодійнику.
- Отримати допомогу.
Як створити заявку
На головній сторінці платформи натиснути "Отримати допомогу" та пройти реєстрацію. У своєму профілі обов'язково напишіть про себе, адже цю інформацію бачать благодійники, а також, за потреби, оберіть одну з підходящих категорій.
У вкладці "Подати заявку" обрати категорію, потребу та зазначити кількість. За необхідності можна "Додати" ще декілька категорій потрібних товарів. Після чого натиснути "Відправити".
Ваша заявка переміститься у вкладку "Очікую допомоги", що означає - ваша заявка успішно відправлена та благодійники мають змогу її побачити та взяти в роботу.
Після того, як благодійник візьме в роботу вашу заявку, вона переміститься у вкладку "Заявка у благодійника".