Луганська ОВА: окупанти штурмують три селища під Сєвєродонецком
Російські окупанти штурмують селища Метьолкіне, Сиротине та Воронове, що на південному сході від Сєвєродонецька, повідомляє Українська правда.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Серій Гайдай.
"У районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділі українських військових із зазначених районів", – заявив він.
24 червня росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.
Окупанти по Лисичанську завдали авіаудару. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії – постраждали села Синецький та Павлоград, територія сєвєродонецького об’єднання "Азот" та "Склопластика". Також 24 червня російські загарбники обстріляли Вовчоярівку, Білогорівку та Лоскутівку.
У Лисичанську знайшли тіло чоловіка без ознак життя, який потрапив під ворожий обстріл.
Також у лікарні Дніпра рятують життя двох дітей із Малорязанцевого – вони отримали поранення 23 червня.