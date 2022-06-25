Майже мільярд доларів за тиждень: НБУ продовжує продавати валюту з резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 20 по 24 червня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 933,02 млн доларів і купив 7,50 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 925,52 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це свідчать дані НБУ.

Таким чином, НБУ скоротив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 1 047,31 млн доларів

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 848,60 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 12 156,12 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 10 307,52 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.

До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками тільки в доларах США.