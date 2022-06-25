ОВА: РФ вдарила ракетами по Львівщині, є постраждалі
Під ранок 25 червня Львівська область піддалася ракетним атакам. Росія випустила шість ракет з Чорного моря, дві з яких вдалося збити, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив Львівської ОВА Максима Козицький.
"Близько 04:00 години ранку було завдано ракетних ударів з Чорного моря по території Львівщини. Шість ракет - чотири потрапляння, дві ракети було збито", - розповів Козицький.
За його словами, влучання було у військовий об'єкт на території Яворівського району.
"Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих. Один середньої важкості, троє легких. Їх госпіталізовано. Пожежу локалізували", - додав Козицький.
Масовані ракетні удари
Нагадаємо, сьогодні вранці Росія масово обстрілювала Україну ракетами, Зокрема, під атакою опинилися Житомирська та Чернігівська області.