Розвідка Британії розповіла про відсторонення командувачів військ РФ в Україні
З початку червня найвище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Зокрема, був відсторонений командувач Повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков. Дворніков певний час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира в Україні.
Тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, йдеться у повідомленні. Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.
Протягом понад тридцяти років, як стверджується, кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.
Глава уряду Британії Борис Джонсон раніше заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів. Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".