Кабмін виділив медикам майже 800 мільйонів

Кабінет Міністрів направив на програму виділення субвенції місцевим бюджетам для підтримки системи охорони здоров’я на понад 762,5 мільйонів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні уряду.

Там зазначили, що завдяки цьому буде забезпечена можливість нараховувати медичним працівникам заробітну плату на рівні 20 тис. для лікарів та 13,5 тис. для середнього медичного персоналу.

Відповідне рішення про підвищення заробітних плат медикам було прийнято на початку року на виконання Указу Президента.