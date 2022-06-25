У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що РФ у ході війни втратила близько 34 700 військових, понад 1,5 тисячі танків, 217 літаків і 184 вертольоти.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 511 (+4),
- бойових броньованих машин – 3 645 (+8),
- артилерійських систем – 764 (+5),
- РСЗВ - 241,
- коштів ППО – 99,
- літаків – 217 (+1),
- вертольотів – 184 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),
- крилатих ракет - 137,
- кораблів/катерів – 14,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 560 (+7),
- спеціальної техніки – 60.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямах, додали в Генштабі.
Дані уточнюються.