У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що РФ у ході війни втратила близько 34 700 військових, понад 1,5 тисячі танків, 217 літаків і 184 вертольоти.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 511 (+4),
  • бойових броньованих машин – 3 645 (+8),
  • артилерійських систем – 764 (+5),
  • РСЗВ - 241,
  • коштів ППО – 99,
  • літаків – 217 (+1),
  • вертольотів – 184 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),
  • крилатих ракет - 137,
  • кораблів/катерів – 14,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2 560 (+7),
  • спеціальної техніки – 60.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямах, додали в Генштабі.

Дані уточнюються.

Новини

Популярні теми форуму

analytics