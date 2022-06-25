У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що РФ у ході війни втратила близько 34 700 військових, понад 1,5 тисячі танків, 217 літаків і 184 вертольоти.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 25.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 511 (+4),

бойових броньованих машин – 3 645 (+8),

артилерійських систем – 764 (+5),

РСЗВ - 241,

коштів ППО – 99,

літаків – 217 (+1),

вертольотів – 184 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4),

крилатих ракет - 137,

кораблів/катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 560 (+7),

спеціальної техніки – 60.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямах, додали в Генштабі.

Дані уточнюються.