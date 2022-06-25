Санду розповіла про плани приїхати в Київ

Президентка Молдови Мая Санду розповіла, що до її планів входить візит до Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це вона говорила в ефірі телеканалу Prime, пише "Європейська правда".

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти" , - заявила Санду.

22 червня Мая Санду та Володимир Зеленський обговорили телефоном засідання Євроради, на якому 23 червня лідери погодились надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ. Зеленський та Санду спілкувались вперше від початку повномасштабної війни Росії.

Після цього ЗМІ повідомили про підготовку візиту президентки Молдови до Києва. Прессекретар адміністрації Зеленського Сергій Никифоров заявив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.